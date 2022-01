Myanmars avsette regjeringssjef Aung San Suu Kyi dømd til ytterlegare fire år i fengsel

utenriks

Ho er funnen skuldig på to tiltalepunkt i saka der ho stod tiltalt for ulovleg import og innehaving av walkietalkiar og på eitt punkt i saka der ho blei skulda for brot på koronareglane.

76 år gamle Suu Kyi vart i desember dømd til fengsel for oppvigling og brot på koronarestriksjonar. Dommen var eigentleg på fire års fengsel, men han vart omgjort til to års husarrest.

Det har vore omfattande protestar og samanstøytar i Myanmar sidan militærjuntaen kuppa makta og internerte Suu Kyi 1. februar i fjor. Militærjuntaen har sidan styrt med jernhand og undertrykt fredelege demonstrantar og annan motstand.

Over 1.300 menneske er drepne og over 11.000 arresterte sidan då, ifølgje lokale aktivistar.

