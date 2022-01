Kuppmakarane i Mali fordømmer sanksjonar

utenriks

Ein talsmann for militærjuntaen seier at sanksjonane er ulovlege og skuldar samtidig dei vestafrikanske landa for å bli utnytta av land utanfor regionen med «skjulte motiver».

I ei fråsegn på nasjonalt fjernsyn måndag seier han òg at sanksjonane vil ramme ei befolkning som allereie lir under både ei helsekrise og ei tryggingskrise.

Landa i Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen (Ecowas) vart søndag samde om ei rekkje tiltak for å presse Mali til å halde val i februar, slik den opphavlege planen har vore. I tillegg til å kalle heim ambassadørane sine, stengjer dei grensene sine mot Mali og innfører dessutan ein handelsboikott.

Sanksjonane skal bidra til å presse landet tilbake til sivilt styre etter to militærkupp på litt over eitt år. Oberst Assimi Goïta stod bak begge kuppa, og nyleg foreslo juntaen å halde val først i 2026.

I august 2020 greip ein militærjunta under leiing av Goïta makta og styrta president Ibrahim Boubacar Keita. Etter sterke internasjonale reaksjonar utpeika kuppmakarane ei sivil overgangsregjering. Planen var at overgangsregjeringa skulle sitje i 18 månader, men Goïta mislikte reformene dei sette i gang og gjennomførte i mai i fjor eit nytt kupp og peikte ut seg sjølv til president.

