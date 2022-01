Studie: Røyking forsterkar kjensla av isolasjon og einsemd

utenriks

Forskarane ved Imperial College London og UCL slepper resultata frå studien sin ved årets byrjing, i håp om å gi godt vaksne røykjarar eit ekstra insentiv til å stumpe røyken for godt.

Gjennom befolkningsundersøkinga ELSA (English Longitudinal Study of Ageing), med over 8.780 deltakarar, har dei følgt røykjarar 50 år og eldre i lang tid. Dei har samanlikna korleis røykjarane oppfatta eiga grad av einsemd og sosial isolasjon i utgangspunktet, og deretter fire, åtte og tolv år seinare.

Til liks med tidlegare studiar viser resultata at uavhengig av kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og mental og fysisk helse, er røykjarar meir einsame og sosialt isolerte enn ikkje-røykjarar. Dei er oftare single og har sjeldnare sosialt samvær med venner, kollegaer og familie. Dei engasjerer seg i mindre grad i sosiale og kulturelle aktivitetar.

Men for første gong viser ein studie risikoen for at dette kan forverre seg over tid for røykjarane: Grada av einsemd auka, særleg blant kvinnelege røykjarar i alderen 52 til 65 år. Sosial isolasjon auka over tid i endå større grad enn einsemda – og dei vart både mindre sosiale enn før og sat meir heime åleine etter som åra gjekk.

Det var likevel ikkje slik at delen røykjarar som var single, auka med tida.

«Sosial røyking»– ei feiloppfatning

Forskarane påpeikar i konklusjonen sin at røyking ofte blir oppfatta som noko sosialt og potensielt kontaktskapande, men konkluderer med at desse ideane om røyking som prososialt, ser ut til å vere feil.

Røyking kan tvert imot blir knytt til utvikling av auka sosial isolasjon og einsemd, i alle fall hos eldre vaksne, noko som tyder på at røyking er skadeleg for aspekt ved psykososial helse.

Forskarane stiller seg tvilande til at røyking eigentleg er prososialt, og seier dette byggjer på ein idé om at røykjarar «finn kvarandre» i det dei har felles. Røyking blir anteke å gi ei kjensle av sosial tilhøyring, kanskje meir relevant blant yngre menneske, som gjer det lettare å ta kontakt og interagere med det andre kjønnet. Røyking er òg anteke å vere sosialt på fest, ein identifiserer seg med jamaldra som røykjer. Nokre refererer til seg sjølv som «sosiale røykjarar». I høginntektsland blir etter det som blir sagt, fellesskapet røykjarar imellom forsterka av ikkje-røykjarars kollektive fordømming av aktiv og passiv røyking, og mangelen på sosial aksept for røyking.

– Studien vår støttar ikkje denne oppfatninga om at røyking er ein sosial aktivitet, tvert imot, seier doktor Keir Philip, medforfattar og tilsett ved Imperial's National Heart & Lung Institute.

Moglege årsaker

Studien kan ikkje forklare kvifor einsemd og isolasjon aukar med åra, men forfattarane foreslår nokre moglege årsaker.

Til dømes er det større risiko for at røykjarar utviklar andingsproblem, blir kortpusta og får dårlegare helse, noko som kan gjere det vanskelegare å delta sosialt. Røyking blir dessutan knytt til auka risiko for angst og depresjon, noko som i seg sjølv påverkar kor mykje ein person er sosial.

På toppen av dette kan det bli endå mindre sosial omgang med åra, fordi røykjarar ofte har venner og familie som også er røykjarar. Dermed har dei høgare risiko for å miste delar av omgangskrinsen tidlegare enn forventa levealder.

Til slutt blir det trekt fram at det generelt har vorte mindre akseptert å røykje i sosiale settingar. Med utvida røykeforbod, innføring av røykesoner og merking av tobakksprodukt kan det både praktisk og psykisk kjennast vanskeleg å ta seg ein røyk ute mellom anna, slik at ein endar opp med å vere heime åleine.

(©NPK)