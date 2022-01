Stoltenberg: – Sterk og samla bodskap

utenriks

– Det var ein sterk og samla bodskap frå alle medlemslanda i dag om at vi må gå i dialog, i god tru, og gjere det vi kan for å sikre ei politisk løysing. Samtidig uttrykte alle landa ein klar bodskap om at vi ikkje kan gå på kant med kjerneprinsipp, sa Stoltenberg på eit pressetreff etter det ekstraordinære utanriksministermøtet i Nato fredag.

Møtet skjer i samband med den stadige spenninga mellom Ukraina og Russland, og opptrappinga av russiske styrkar langs Ukrainas grense.

– Desse prinsippa som ikkje kan rokkast med gjeld òg retten kvart land har til å bestemme over si eiga framtid, blant dei kva slags tryggingsalliansar ein vil vere del av. Desse prinsippa er òg med i akkordar som Russland har gått med på, sa generalsekretæren.

(©NPK)