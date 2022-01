utenriks

Det er 6.501 tilfelle fleire enn dagen før, skriv Aftonbladet.

Det er òg registrert åtte nye koronarelaterte dødsfall. Talet er 15.377 totalt gjennom pandemien.

Over 82 prosent av befolkninga over tolv år har no fått to vaksinedosar i Sverige, medan delen er nær 30 prosent når det gjeld tredje dose.

