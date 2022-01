Iran viste fram ballistiske rakettar utanfor moské i Teheran

utenriks

Dei tre rakettane, som har namnet Dezful, Qiam og Zolfaghar, kan nå mål opp til 1.000 kilometer unna og er allereie kjende våpen.

Framvisninga skjer nøyaktig to år etter at liknande rakettar vart avfyrte mot ein amerikansk base i Irak som ei gjengjelding for det amerikanske droneangrepet som tok livet av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad i 2020.

Det skjer òg samtidig som forhandlarar frå Iran, EU og ei rekkje andre land for tida er samla i Wien for å redde atomavtalen frå 2015.

(©NPK)