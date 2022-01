Huitfeldt: Militær framstøyt frå Russland vil få konsekvensar

utenriks

– Det har vore eit svært konstruktivt og godt møte, der eg på kort varsel har møtt 26 andre utanriksministrar i Nato, seier Huitfeldt om utanriksministermøtet.

Ho seier at Nato er veldig bekymra for situasjonen. Nato heldt fredag hastemøte om situasjonen i Ukraina og for å bli samde om korleis dei skal stille seg til russiske krav når det neste veke skal forhandlast med Kreml.

– Vi er glade for at det no har vorte signalisert at det mellom anna skal vere møte i rådet mellom Nato og Russland. Vi håpar at dei diplomatiske kanalane fører fram, men vi førebur oss på at det ikkje skjer.

Ho seier at Russland kan vente seg sanksjonar dersom dei gjer militær framstøyt mot Ukraina.

– Det vi har bestemt oss for er alliert samhald. Dersom Russland tek militære steg, må dei forvende sterke reaksjonane frå Natos side, seier utanriksministeren.

