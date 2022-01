Drastisk nedgang i Bulgarias befolkning

utenriks

Sidan 2011 har befolkninga i landet gått ned med 844.000 innbyggjarar, frå 7,3 millionar til 6,5 millionar innbyggjarar, ifølgje instituttet.

Ekspertar tilskriv nedgangen til ei blanding av låge fødselstal, høg dødelegheit og ein jamn migrasjon der bulgararar dreg til utlandet, ofte Vest-Europa, for å skaffe seg jobb og utdanning.

– Dette er den mest drastiske nedgangen som nokosinne er registrert. Den aldrande befolkninga er ein annan varig trend, seier Magdalena Kostova ved statistikkinstituttet.

Bulgaria har i årevis vore på FNs radar som eit av landa i verda der befolkninga krympar raskast. Sidan det austeuropeiske landet forlét det totalitære systemet til fordel for marknadsøkonomi for over 30 år sidan, har befolkninga gått ned med nesten ein firedel – frå 9 millionar innbyggjarar til dagens 6,5 millionar.

FN-ekspertar anslår at dersom denne trenden held fram, vil den bulgarske befolkninga krympe til 5,4 millionar innan 2050.

(©NPK)