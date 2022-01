Bemanningskrise i britiske skular og sjukehus

utenriks

Meir enn kvar tredje skule i Storbritannia slit med over ti prosent fråvær blant dei tilsette, ifølgje ei undersøking der skuleleiarane i landet er spurde, sitert av The Guardian.

Éin av fem skuletilsette var borte første arbeidsdag etter nyttår på grunn av covid-relaterte årsaker, opplyser skuleleiarar i undersøking.

4 prosent av skuleleiarane har måtta sende heim heile klassetrinn til heimeundervisning, medan rundt 7 prosent har måtta kombinere klassetrinn som følgje av høgt lærarfråvær.

Bemanningssituasjonen er òg kritisk i dei britiske sjukehusa, opplyser administrerande direktør Mattew Taylor i NHS Confederation til avisa. Han seier at forsvarspersonell no blir sett inn på sjukehus i London for å hjelpe til med å tette hol i bemanninga. Personell som er medisinsk kvalifiserte, skal hjelpe til i klinisk arbeid.

– Andre vil bli brukte knytt til transport eller å potensielt opprette fasilitetar. Vi er i ferd med å byggje opp kapasiteten i nokon av sjukehusa våre for å kunne handtere talet på pasientar som kjem inn, seier Taylor.

