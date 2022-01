Truleg piratar, men blir ikke straffeforfølgde

utenriks

Advokat Niels Anker Rasmussen, som representerer ein av dei to piratane, seier til danske Ekstra Bladet at påtalemyndigheten ikke vil rettsforfølgje klienten hans.

– Dei vurderer han som skuldig, men vil ikkje straffeforfølgje han, seier Rasmussen.

Dei to mennene vart tekne i varetekt av fregatten utanfor vestkysten av Afrika i november, saman med to andre som truleg er piratar. Ifølgje siktinga til påtalemakta angreip dei den 24. november danske soldatar som var om bord på en mindre båt i Guineabukta. Dei vart sikta for drapsforsøk, men nekta straffskuld.

Dei danske styrkane opna eld i angrepet og fire personar som truleg var piratar vart drepne. Dei trur også at ein femte person fall over bord.

