Noreg gir fleire hundretusen for å delta på atommøte

utenriks

Den 22. mars samlast statane som har underteikna FNs traktat om forbod mot atomvåpen, til sitt første partsmøte i Wien.

Der planlegg Noreg å vere til stades som observatør.

– Det inneber ikkje eit steg i retning av å slutte seg til traktaten. Det er snarare ei erkjenning av at traktaten no eksisterer, og at 86 land har underskrive, seier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utanriksdepartementet.

– Regjeringa meiner det er viktig å vere til stades der nedrusting blir diskutert.

Prislapp

Dei norske planane har likevel utløyst sterk misnøye i Nato, der spesielt atommaktene har protestert.

NTB er kjent med at noko av det som har vorte påpeika av allierte, er at observatørstatane òg bidreg økonomisk til forbodstraktaten.

Det kjem fram av artikkel 9 til traktaten, som seier at observatørar skal ta ein del av kostnaden for gjennomføring av møta dei deltek på.

– Dette er vanleg FN-praksis for kostnadsdeling mellom land. Førebelse utrekningar tyder på at Noregs deltaking som observatør vil koste om lag 50.000 dollar, avhengig av kva andre land som deltek, seier Petersson.

Summen svarer til rundt 440.000 kroner med dagens valutakurs.

Kritikk frå Høgre

Høgres stortingsrepresentant Ingjerd Schou stemplar politikken til regjeringa som «problematisk og uklok».

– Sjølv om summen ikkje er særleg stor, er det likevel snakk om forvaltning av norske skattekroner. Eg meiner at det finst betre ting å bruke nærare ein halv million kroner på. Men dette føyer seg berre i rekkja for merkeleg pengebruk frå regjeringa, seier Schou til NTB.

Hovudproblemet er likevel at regjeringa bryt med Natos linje, meiner ho.

– Valet om å delta som observatør er i det heile ganske uforståeleg. Nato sentralt har åtvara Noreg mot slik åleinegang i alliansen.

To land

Det er i dag ingen medlemsland i Nato som har underteikna forbodstraktaten.

Men i haust har dei nye regjeringane i både Noreg og Tyskland varsla at dei vil delta som observatørar. Den tyske regjeringa har likevel teke atterhald om at dette skal skje «i nært samråd» med Tysklands allierte.

Nato generalsekretær Jens Stoltenberg har for sin del fleire gonger gjort det klart at alliansen ikkje støttar traktaten.

– Å berre gi avkall på avskrekkinga vår utan nokre garantiar for at andre gjer det same, er eit farleg val, sa Stoltenberg i ein tale i november.

Han la til at Natos mål er ei verd utan atomvåpen. Men så lenge det finst atomvåpen i verda, vil òg Nato ha dei, ifølgje Stoltenberg.

– Ei verd der Russland, Kina eller land som Nord-Korea har atomvåpen, men Nato ikkje har nokon, er ganske enkelt ikkje ei trygg verd.

(©NPK)