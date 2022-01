Jimmy Carter fryktar at demokratiet i USA skal gå tapt

utenriks

– Vår store nasjon vaklar no på kanten av ein stadig større avgrunn. Utan umiddelbar handling er vi i verkeleg fare for borgerkrig og for å miste det dyrebare demokratiet vårt. Amerikanarar må leggje vekk forskjellane og jobbe saman før det er for seint, skriv Carter i ein kronikk i New York Times.

Teksten står på trykk på ettårsdagen for storminga av Kongressen i Washington.

Ifølgje Carter var det i ettertid håp om at den kraftige polariseringa av det amerikanske samfunnet skulle bli mindre, men eitt år etter er han tvert om sterkt svekka.

– Nører oppunder mistillit

– Dei som fremjar løgna om at valet vart stole, har teke over eit politisk parti og nørt oppunder mistillit til valsystemet vårt. Desse kreftene utøver makt og påverknadskraft gjennom vedvarende desinformasjon, som framleis får amerikanarar til å vende seg mot amerikanarar, skriv Carter.

Han kritiserer politikarar både i sin eigen delstat Georgia og i delstatane Texas og Florida for å ha utnytta mistilliten dei sjølv har skapt, til å vedta nye lover som skaper endå større partipolitiske skillelinjer og som grip inn i valprosessane.

– Dei forsøker å vinne med alle middel, og mange amerikanarar blir lokka til å tenkje og handle på same måte, noko som truar grunnvollane til tryggleiken vår og demokratiet vårt i eit heseblesande tempo, skriv Carter.

Viser til Myanmar

Han fryktar at det USA har arbeidd for i verdssamfunnet – retten til frie og rettvise val utan politikarar som berre forsøker å auke si eiga makt – er blitt farlig skjørt på heimebane.

Han viser også til land som Sudan og Myanmar for å illustrere korleis militærjuntaer og despotar kan overta makta i demokrati.

Carter meiner amerikanarane må gjere ei rekke ting for å hindre noko av den same utviklinga i USA. Blant forslaga er lovendringar som snur utviklinga når det gjeld karakterdrap, trakassering og nærvær av væpna militsar under ulike hendingar. Han ber også om tiltak mot spreiing av desinformasjon, spesielt i sosiale medier.

Jimmy Carter (97) var USAs president fra 1977 til 1981. I ettertid har han drive sitt eige fredssenter. Han mottok Nobels fredspris i 2002.

