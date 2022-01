utenriks

Det svarer til ein auke på 71 prosent frå veka før, og er det høgaste talet på registrerte tilfelle sidan pandemien starta.

Ifølgje WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus er dei sikre på at tala er lågare enn det som eigentleg er tilfellet, og trur det kjem eit etterslep som følgje av jule- og nyttårstida.

Det er omikronvarianten av koronaviruset som for skulda for den auka smittespreiinga, som WHO no kallar ein «tsunami» av nye tilfelle.

(©NPK)