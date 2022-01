Asia-børsane følgde fallet på Wall Street

utenriks

Eit møtereferat fra USAs sentralbank Federal Reserve indikerte at det kan bli renteheving tidlegare enn venta for å takle stigande inflasjon. Det har fått børsane verda over til å rette nasen nedover.

Nikkei-indeksen i Tokyo fall nesten tre prosent, Sydney fall nesten like mykje. Seoul, Wellington, Bangkok og Mumbai gjekk alle ned meir enn 1 prosent kvar. Shanghai, Taipei, Manila og Jakarta gjekk også ned.

Teknologiselskapa kom dårlegast ut. I Japan gjekk Sony ned 6,9 prosent, medan Tokyo Electron gjekk ned nesten tre prosent.

I Europa fall børsane i London, Paris og Frankfurt ved opning torsdag. Også Oslo Børs opna med nedgang.

(©NPK)