Massetesting i kinesisk millionby etter elleve smittetilfelle

utenriks

Kina går hardt til verks for å slå ned på mindre koronautbrot rundt om i landet. Tysdag vart byen Yuzhou stengt ned på ubestemd tid på grunn av tre nye tilfelle av asymptomatisk koronasmitte.

Onsdag stod den delvis nedstengde byen Zhengzhou for tur. Der har 13 millionar innbyggjarar vorte beordra til å teste seg for korona etter at det dei siste dagane er oppdaga 11 nye smittetilfelle.

Det skjer samtidig som smittetala i den nedstengde byen Xi'an har falle til det lågaste på fleire veker. Millionbyen vart stengt ned på ubestemd tid 23. desember.

Regjeringa i Kina har ein nulltoleranse for koronasmitte, noko som inneber strenge grenserestriksjonar og målretta nedstengingar der det blir oppdaga virussmitte.

Smittetala i Kina er svært låge samanlikna med andre land, men dei siste vekene har talet på rapporterte tilfelle stige til nivå ein ikkje har sett sidan mars 2020.

(©NPK)