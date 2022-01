Kraftig smitteauke i Sverige

utenriks

– Vi har ein kraftig auke i talet på covid-19-tilfelle i landet, seier avdelingssjef Britta Björkholm i Folkhälsomyndigheten.

Det siste døgnet er det registrert 17.320 nye smittetilfelle, og omikron er no den dominerande virusvarianten.

Pandemien har no kravd 15.369 liv i Sverige, noko som svarer til litt over 150 per 100.000 innbyggjarar. Det er over seks gonger fleire enn Noreg, som har 24.

Tre av fire koronasmitta som blir lagde inn på svenske sjukehus, er ifølgje Björkholm uvaksinerte, og uvaksinerte har tolv gonger høgre risiko for å bli alvorleg sjuke ved smitte enn vaksinerte.

82 prosent av befolkninga over tolv år har no fått to vaksinedosar i Sverige.

