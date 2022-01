Demonstrantar frikjende for velting av slavehandlar-statue

utenriks

Ein statue av Colston vart velta i Bristol i England i juni 2020 og seinare dumpa i elva Avon. Det skjedde under ein Black Lives Matter-demonstrasjon i kjølvatnet av drapet på George Floyd i USA i forfjor.

Fire personar vart arresterte for handlinga. Dei stod tiltalt for skadeverk i rettssaka som starta i Bristol 13. desember i fjor. Onsdag fall dommen.

Ingen av dei dei tiltalte vart funne skuldige i ugjerninga, skriv The Guardian.

Undervegs i rettssaka avviste ikkje dei tiltalte handlingane sine, men rettferdiggjorde dei ved å vise til at statuen av slavehandlaren var støytande. Dei oppgav å vere motiverte av antirasistiske haldningar og gav uttrykk for frustrasjon over at forsøk på å få fjerna statuen ikkje hadde ført fram, skriv avisa.

Påtalemakta hevda på si side at det faktumet at Colston var ein slavehandlar var «heilt irrelevant», og meinte saka handla om «kalde, harde fakta» og «rettsstaten».

Colston var ein leiande figur i Royal Africa Company, som frakta mange slavar frå Afrika. Fleire institusjonar i Bristol som tidlegare bar Colstons namn, har endra namn etter demonstrasjonane.

Statuen vart henta opp av elva og står no utstilt med plakatar frå demonstrasjonen og ei forklaring på kva som skjedde med han.

