Omikron-varianten av koronaviruset spreier seg no svært raskt i USA, der pandemien frå før har kravd nærare 850.000 liv. Det svarer til 254 dødsfall per 100.000 innbyggjarar, over ti gonger så mange som i Noreg.

Måndag vart det meldt om 1.688 nye koronarelaterte dødsfall i USA.

