utenriks

Dette kom fram etter eit møte i den såkalla Opec+-gruppa tysdag. Opec+ omfattar, i tillegg til Saudi-Arabia og det andre medlemslandet til kartellet, Russland og ni andre oljeproduserande land.

I ei fråsegn etter møtet uttaler Opec at gruppa er samde om å auke produksjonen med 400.000 fat per dag i februar, same opptrapping som ein har gjort kvar månad dei siste månadene.

