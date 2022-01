Ny smitterekord i Danmark

utenriks

Blant dei som har fått påvist smitte det siste døgnet, er det 1.701 som har vore smitta tidlegare.

Nærare 50 prosent av danskane har no fått ein tredje vaksinedose, men omikronvarianten av viruset spreier seg likevel raskt i befolkninga.

Tysdag var 794 covid-19-pasientar innlagde på sjukehus i Danmark, 24 fleire enn dagen før. Det vart registrert 15 koronarelaterte dødsfall.

Pandemien har til no kravd 3.307 liv i Danmark, noko som svarer til 57 per 100.000 innbyggjarar. Det er over dobbelt så mange som i Noreg, som har 24 koronadødsfall per 100.000 innbyggjarar.

Danmark opplever no det nest høgaste smittetrykket i verda, berre forbigått av Irland.

