Noreg leier Tryggingsrådet

Noreg overtok formannskapet ved årsskiftet, og Juul held ein pressekonferanse klokka 13 lokal tid. Ho skal fortelje om arbeidsprogrammet for Tryggingsrådet i januar.

Regjeringa ønskjer å bruke perioden med norsk formannskap til å fronte utanrikspolitikk basert på norske interesser og verdiar.

– Ei rekkje komplekse lands-situasjonar vil bli diskutert i Tryggingsrådet i januar. Blant desse er Syria, Afghanistan og Libya, sa utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i ei fråsegn før jul.

Både ho og statsminister Jonas Gahr Støre skal leie nokre av møta i rådet denne månaden. Støre skal leie ein open debatt om vern av sivile i folkerike område med væpna konflikt.

Ein debatt om kvinner, fred og tryggleik vil bli leidd av Huitfeldt.

Tidlegare har Noreg òg teke til orde for at samanhengen mellom klimaendringar og konflikt må diskuterast i rådet. Men Huitfeldt sa i november at det var usemje i Tryggingsrådet om dette temaet.

I desember la Russland ned veto mot ein resolusjon som formelt knytte klimaendringane til globale tryggingsutfordringar.

