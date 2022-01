Demokratane vil prøve å endre stemmereglane i Senatet

utenriks

Det går fram av eit brev Chuck Schumer, majoritetsleiaren til Demokratane i Senatet, har sendt til resten av senatorane.

– Akkurat som dei valdelege opprørarane som storma Kongressen for nesten eitt år sidan, har republikanske folkevalde i statar over heile landet slutta opp om den store løgna til den tidlegare presidenten om omfattande valfusk for å vedta antidemokratiske lover, skriv Schumer.

– Dei ønskjer å bremse framsteg her i landet, avgrense tilgangen til å stemme, kneble millionar av veljarar og undergrave frie og rettferdige val, seier han.

Demokratane har knapt fleirtal i Senatet, men manglar det nødvendige 60–40 fleirtalet som trengst for å endre USAs vallov.

Filibuster

Schumer truar no med å endre på stemmereglane i Senatet dersom republikanarane held fram med uthalingstaktikken sin, kjent som filibuster.

– Vi må tilpasse oss. Senatet må utvikle seg, på same måte som det har gjort mange gonger tidlegare, skriv han.

– Vi håpar at dei republikanske kollegaene våre endrar kursen og samarbeider med oss. Dersom dei ikkje gjer dette, vil Senatet debattere og vurdere endringar i Senatets reglar innan 17. januar, Martin Luther King Jr. dagen. Dette for å verne grunnlaget for demokratiet vårt: frie og rettferdige val, skriv Schumer.

Neppe fleirtal

To demokratiske senatorar har tidlegare gjort det klart at dei ikkje vil støtte ei slik endring, og ingenting tyder på at Schumer har fått dei til å ombestemme seg.

President Joe Biden, som sjølv har ei lang fortid som senator, har tidlegare sagt at han støttar eit vedtak om å gjere unntak frå filibuster-regelen for å få vedteke ei ny vallov.

