Dei grøne kjenner seg overkøyrde av Scholz

utenriks

Dei grøne er mellom anna svært misnøgde med at Scholz ikkje har sett ned foten for forslaget frå Frankrike om å få atomkraft med på EUs liste over berekraftige energikjelder.

Atomkraft er langt frå berekraftig og ein svært risikabel teknologi, seier miljøminister Steffi Lemke frå Dei grøne til avisa Rheinische Post.

– Ei energiform som kan føre til øydeleggjande miljøkatastrofar og late etter seg store mengder farleg, høgradioaktivt avfall, kan ikkje vere berekraftig, seier ho.

Russisk gass

Scholz har heller ikkje protestert mot forslaget frå EU-kommisjonen om at naturgass skal reknast som miljøvennleg energi.

– Atomkraft og fossil gass er ikkje berekraftig, slår Rasmus Andresen, som sit i EU-parlamentet for Dei grøne, fast.

Dei grøne «føler seg fullstendig lurt», skriv den tyske avisa Bild.

På sidelinja

Spørsmålet om naturgass er særleg sensitivt i Tyskland som følgje av Nord Stream 2-røyrleidningen frå Russland.

Scholz kallar røyrleidningen frå Russland eit privat føretak som ikkje må politiserast, og utanriksminister Annalena Baerbock frå Dei grøne følar seg derfor parkert på sidelinja.

Baerbock meiner Tyskland bør føre ein streng politikk overfor Russland som følgje av styrkeoppbygginga langs grensa mot Ukraina og støtta til ukrainske separatistar.

I desember trua ho Russland med «tøffe diplomatiske og økonomiske konsekvensar» dersom landet trakkar over streken når det gjeld Ukraina, og Baerbocks partikollega Robert Habeck antyda at det i så fall kan få følgjer for Nord Stream 2-røyrleidningen.

Provoserte

Scholz provoserte nyleg òg Dei grøne då han på direkte spørsmål om det er Baerbock som styrer tysk utanrikspolitikk, understreka at det først og fremst er han sjølv.

Scholz har fleire gonger sidan han overtok, signalisert at han ønskjer å handtere dei viktigaste utanrikspolitiske sakene sjølv, og dette har ført til misnøye hos koalisjonspartnaren.

Ifølgje Bild ønskjer Scholz mellom anna å starte med blanke ark overfor Russland, og det vert snakka om eit mogleg toppmøte med president Vladimir Putin alt i januar.

(©NPK)