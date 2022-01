Seks drepne i angrep i Kenya

utenriks

Angrepa på måndag fann stad i Lamu-regionen, ein populær turistdestinasjon nær grensa til Somalia.

– Eg kan stadfeste at vi har hatt eit angrep som al-Shabaab blir mistenkt for å stå bak på ein stad som er kjent som Widhu, og vi har mista seks menneske. Éin vart skoten og drepen, medan andre vart brende i hel, opplyser ein talsmann for lokale styresmakter.

– Tryggingsstyrkane våre forfølgjer dei, og vi ber lokalbefolkninga om å hjelpe, seier Irungu Macharia.

Al-Shabaab har band til al-Qaida og har gjennomført ei rekkje angrep i Kenya sidan landet sende styrkar til Somalia i 2011.

