Mange pandemiskadar på heimebane

For mange britar som har vore innestengde i veker og månader, har rastløyse resultert i aktivitetar dei kanskje ikkje heilt og fullt meistrar.

Ei oversikt over sjukehusinnleggingar viser at over 5.600 britar har hamna på sjukehus etter omgang med motorisert verktøy under pandemien, medan ytterlegare 2.700 har bomma stygt under bruk av ikkje-motorisert verktøy som hammar og sag.

Grasklipparar kan òg vere farleg reiskap og har ført til 349 sjukehusinnleggingar, viser statistikk frå helsestyresmaktene i England, gjengitt av nyheitsbyrået PA.

Farleg leik

Mange og lange dagar under nedstenging har òg resultert i svært aktive barn når dei endeleg har fått lufte seg. 5.300 har hamna på sjukehus etter fall frå leikeapparat, og gjennomsnittsalderen deira var ni og eit halvt år.

Enkelte foreldre og besteforeldre prøvde seg òg i leikeapparata, og heller ikkje det gjekk like godt for alle. For mange enda det med knall, fall og innlegging, og åtte av dei var over 90 år gamle.

962 britar har òg hamna på sjukehus etter å ha klatra i tre under pandemien.

Mat og dyr

Mangel på sosial omgang har fått mange britar til å skaffe seg kjæledyr under pandemien, men heller ikkje det har gått heilt smertefritt for mange.

Nærare 7.400 hamna på sjukehus etter å ha vorte angripne og bitne av hundar, 47 etter å ha vorte bitne av rotter og 60 etter eit ublidt møte med vevkjerringar, viser statistikken.

Mange har òg vorte hobbykokkar under pandemien, uvitande om kva farar som kan lure på eit kjøkken.

2.243 har hamna på sjukehus etter å ha brent seg på varm mat og drikke, olje eller andre skumle ingrediensar.

Helsefarleg trening

Mange britar har òg vorte lei av stillesitjing og snørt på seg joggesko, med noko varierande resultat. Det har mellom anna ført til heile 12.355 sjukehusinnleggingar som følgje av «overanstrengelse og anstrengande eller repeterande rørsler».

Statistikken tek berre føre seg skadar som resulterte i sjukehusinnlegging, ikkje besøk på legevakt eller heimebesøk av lege.

