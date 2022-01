utenriks

Angrepet fann stad på toårsdagen for det amerikanske droneangrepet der den iranske generalen Qasem Soleimani og ein irakisk militsleiar vart drepen i Bagdad.

– To sjølvmordsdronar, eller provisoriske kryssarrakettar, prøvde i halv femtida i dag tidleg å angripe flyplassen i Bagdad, seier ein talsmann for den USA-leidde koalisjonen som kjempar mot IS i Irak og Syria.

Det er ikkje kjent kven som stod bak dei to dronane, som vart skotne ned utan å forårsake skade.

