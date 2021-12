Rekordhøg tigerdød i India

utenriks

Det er dei høgaste dødstala etaten har sett sidan registreringa starta i 2012. Det slår rekorden frå 2016, då det vart registrert 121 døde tigrar.

Det siste tiåret har den største dødsårsaka, ifølgje NTCA, vore naturlege årsaker, men ein del tigrar har òg vorte offer for krypskyttarar eller døydd som følgje av konfliktar mellom menneske og dyr.

Omtrent 75 prosent av alle tigrane i verda lever i India.

For to år sidan kunngjorde regjeringa at tigerpopulasjonen hadde auka til 2.967 i 2018, ein oppgang frå rekordlåge 1.411 i 2006. Statsminister Narendra Modi hylla oppgangen i 2018 som historisk.

