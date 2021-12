Politisk uro sende energiprisane til himmels i 2021

utenriks

Særleg gassprisane steig i Europa. På det nederlandske Title Transfer Facility (TTF), ein virtuell handelsstad for naturgass som opererer som prisreferanse for gassprisar i Europa, gjekk prisen på gass opp til 187,78 euro per MWh i desember. Det er ti gonger så høgt som i januar i år.

Konfliktnivået mellom Russland og Vesten har pressa fram prisauken. Russland leverer ein tredel av gassforbruket i Europa, og den avhengnaden har ikkje vorte mindre av at rolegare vêr har redusert tilgangen på vindkraft på kontinentet.

Oljeprisen har òg gjort eit byks gjennom året med ein prisauke på over 50 prosent. Prisauken kjem etter at etterspurnaden har teke seg opp i kjølvatnet av nedstenginga i fjor.

Dei auka prisane på olje og gass har òg ført til ein auke i kolprisen. I oktober gjekk prisen opp til 280 dollar per tonn, nesten tre gonger høgare enn prisnivået som har vore gjeldande det siste tiåret.

Heller ikkje elektrisiteten har sloppe unna prisaukane. I Frankrike auka innkjøpsprisen for straum til over 4,5 kroner per kWh i desember, fire gonger høgare enn tidleg i september.

Dei høge prisane på energi har ført til uro for inflasjon, ettersom kostnadene for både bedrifter og forbrukarar har auka over heile verda.

(©NPK)