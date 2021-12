Mann mistenkt for eldspåsetjing i Japan er død

utenriks

Den mistenkte eldspåsetjaren Morio Tanimoto har vore i ein kritisk tilstand som følgje av brannsår og kolosforgifting sidan brannen 17. desember.

Tanimoto har tidlegare vore pasient ved klinikken, og han skal ha døydd før politiet fekk avhøyrt han, ifølgje den nasjonale kringkastaren NHK.

Nokre pasientar har sagt at dei såg ein mann setje frå seg ein papirpose med brannfarleg væske ved sida av ein varmeomn. Deretter sparka han posen over ende slik at han tok fyr, ifølgje vitna.

Dei fleste av dei 25 omkomne døydde truleg av kolosforgifting og har truleg vore sperra inne i klinikken, der utgangen skal ha vore blokkert.

(©NPK)