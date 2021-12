Iransk TV: Iran har skote opp ny satellitt

utenriks

Oppskytinga er noko som truleg vil provosere vestlege land som er midt oppe i tøffe forhandlingar om ei gjenoppliving av atomavtalen frå 2015.

– Oppskytinga av Simorgh-satellitten frakta tre forskingslaster ut i verdsrommet, seier talsmann Ahmad Hosseini i forsvarsdepartementet til statleg TV.

Det vart ikkje sagt når lanseringa vart gjennomført.

Forhandlarar frå Iran, EU og ei rekkje andre land er for tida samla i Wien for å redde atomavtalen. USA har allereie byrja å førebu endå hardare sanksjonar for å isolere Iran viss denne forhandlingsrunden mislykkast.

