Ghislaine Maxwell kjent skuldig i å ha hjelpt Epstein med å forgripe seg på tenåringsjenter

Maxwell skal ha rekruttert jentene, som deretter vart misbrukte av milliardæren Jeffrey Epstein og vennene hans.

Maxwell, som er dotter av den avdøde britiske mediemogulen Robert Maxwell, vart arrestert i Bradford i New Hampshire i juli 2020. Ho avviser alle skuldingane.

Maxwell og Epstein var partnarar i lang tid, først som kjærastar, før ho seinare vart tilsett av han. 66 år gamle Epstein tok sitt eige liv i fengselet for to år sidan, før saka mot han kom for retten.

Rettsavgjerda kom etter ei månadslang rettssak, og juryen var i diskusjonar i fem dagar før dei vart samde.

60 år gamle Maxwell får truleg lang fengselsstraff, kanskje livstid. Tiltalepunktet om rekruttering av mindreårige til overgrep har ei strafferamme på 40 år, medan dei fire andre har strafferammer på mellom fem og ti år. Det er ikkje sett nokon dato for straffeutmåling.

Forsvararane hennar har hevda at Maxwell er eit offer for ein hemngjerrig påtalemakt som prøver å gi Epsteins offer rettferda dei vart frårøva då han tok sitt eige liv før rettssaka.