Evergrande-aksjen ned meir enn 10 prosent

utenriks

Det privateigde kinesiske selskapet Evergrande har dei siste månadene vore på randa av konkurs, med ei gjeld på formidable 300 milliardar dollar. Den siste tida har Evergrande måtta utsetje fleire gjeldsinnbetalingar.

Tidlegare denne veka kom likevel nyheiter som vart tekne godt imot av investorar, då selskapet sa at dei ville vere i stand til å ferdigstille titusenvis av bustader denne månaden, og også betale ned noko av gjelda.

Men torsdag vart oppturen nulla ut raskt etter børsopning i Hongkong, då Bloomberg melde at fristen er passert for to gjeldsbetalingar, utan teikn til betaling. Seint i morgontimane lokal tid var aksjekursen ned 10,3 prosent.

Gjeldskrisa i Evergrande, som er ein av Kinas største eigedomsutviklarar, har skaka marknaden gjennom hausten og skapt frykt for at heile den kinesiske økonomien skal destabiliserast.

(©NPK)