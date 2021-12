Spania kuttar isolasjonstida for koronasmitta

utenriks

Spania følgjer dermed USAs døme. Der har styresmaktene vedteke å redusere isolasjonstida frå ti til fem dagar såframt dei smitta er symptomfrie.

Kutt i isolasjonstida kjem av frykt for at den kraftige smitteauken vil føre til så stort fråvær blant arbeidstakarar at det vil ramme økonomien.

Spania registrerte tysdag nesten 100.000 nye smittetilfelle i løpet av det siste døgnet. Det er ny rekord under den to år lange pandemien.

Infeksjonsraten har dobla seg på ei veke. Smitteauken har fått styresmakta til å innføre nye restriksjonar, mellom anna eit påbod om å bruke munnbind utandørs.

(©NPK)