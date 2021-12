FN reagerer på forbod mot russisk menneskerettsgruppe

utenriks

I ei fråsegn onsdag seier FN at dei beklagar avgjerdene i den russiske høgsteretten om å leggje ned Memorial og i byretten i Moskva om å avvikle Memorials menneskerettssenter.

– Desse handlingane løyser opp to av dei mest respekterte menneskerettsgruppene i Russland og svekkjer sivilsamfunnet i landet ytterlegare, seier ein talsperson for FNs høgkommissær for menneskerettar til AFP.

Huitfeldt er uroleg

Det var onsdag at ein domstol i Moskva bestemde at den delen av verksemda til Memorial som jobbar med menneskerettsbrot i Russland, skal stengjast ned.

Dagen før, tysdag, vedtok høgsteretten i landet at den russiske menneskerettsgruppa må leggje ned den sentrale verksemda si.

Rettsprosessen mot Memorial har utløyst massiv kritikk mot dei russiske styresmaktene, og organisasjonen meiner staten forfølgjer dei i eit angrep mot uavhengige medium og menneskerettsgrupper.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har uttrykt uro over avgjerda i den russiske høgsteretten.

– Noreg oppmodar russiske styresmakter til å stoppe øydelegginga av sivilsamfunnet og etterleve dei internasjonale menneskerettsforpliktingane sine, sa Huitfeldt til NTB etter at rettsavgjerda i høgsteretten vart kjend.

Blir skulda for terrorisme

Den russiske påtalemakta har bede om at både Memorial sentralt og menneskerettssenteret blir stengde. Organisasjonen er skulda for å støtte terrorisme og ekstremisme og dessutan for å bryte lovverket om utanlandske agentar.

Memorial er ein av dei mest prominente menneskerettsgruppene i Russland og har mellom anna etablert eit arkiv over utreinskingane under Stalin-regimet.

Organisasjonen vart skipa i 1989 av dissidentar, blant dei fredsprisvinnar Andrej Sakharov.

(©NPK)