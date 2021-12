80 prosent av koronatilfella i Danmark er no truleg omikron

utenriks

Det sa fagdirektør Tyra Grove Krause i SSI på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

På pressekonferansen opplyste også Krause at dei no har meir konkrete tal for effekten av koronavaksinane mot omikronvarianten.

– Vaksinen gir eit vern på 55 prosent mot omikronvarianten like etter den andre og tredje dosen. Det er lågare enn for deltavarianten, og vernet ser ut til å minke raskare over tid, seier ho.

Likevel presiserer Krause at ein framleis er godt verna mot alvorleg sjukdom viss ein er vaksinert.

(©NPK)