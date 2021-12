WHO når ikkje vaksinasjonsmålet

utenriks

Omtrent halvparten av dei 194 medlemslanda i WHO vil ikkje nå målet innan nyttår. I rundt 40 land har ikkje eingong 10 prosent av befolkninga fått vaksinen.

Særleg langt unna vaksinasjonsmålet ligg landa i Afrika.

Nyleg uttalte Verdshelseorganisasjonen (WHO) at kappløpet i dei rike landa for å gi påfyllingsdosar til innbyggjarane sine aukar forskjellane i verda og forlengjer pandemien.

På verdsbasis har det vorte sett over 8,6 milliardar vaksinedosar, men dei fleste av dei i rike land. Legemiddelindustrien meiner derimot at hovudproblemet ikkje er tilgang på vaksinar, men vaksinasjonsskepsis og problem med distribusjonen.

