USA og Russland held møte i januar – skal diskutere Ukraina

utenriks

Det opplyser Det kvite hus i Washington.

– USA ser fram til å snakke med Russland, seier ein talsmann for USAs nasjonale tryggingsråd.

Den 12. januar vil representantar frå Moskva og Nato møtast, medan Russland Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) har møte 13. januar.

Spenninga mellom Russland og Vesten har auka i det siste.

Russland har vorte kritisert for å flytte troppar nær grensa mot Ukraina, medan russarane på si side har kravd garantiar for at Ukraina ikkje blir del av Nato eller at det blir plassert vestlege våpen der.

(©NPK)