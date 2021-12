Memorial: Vi vil finne måtar å halde fram arbeidet på

utenriks

Memorial er ein av Russlands eldste og mest kjende menneskerettsgrupper og har mellom anna sett søkjelyset på den politiske undertrykkinga og brotsverk gjort under Josef Stalins regime.

– Vi vil utfordre avgjerda til Russlands høgsterett på alle moglege måtar. Og vi vil finne lovlege måtar å halde fram arbeidet vårt på, heiter det i ei fråsegn frå Memorial International tysdag ettermiddag.

Memorial består av over 50 mindre grupper i Russland og utlandet. I 2016 vart gruppa stempla som ein «utenlandsk agent». Tysdag vedtok høgsterett at hovudorganisasjonen må stengje og avvikle all verksemd.

(©NPK)