Huitfeldt uroleg for russisk forbod mot menneskerettsgruppe

Høgsteretten i Russland behandla tysdag eit krav frå påtalemakta i landet om å stengje Memorial. Konklusjonen vart at menneskerettsgruppa må leggje ned verksemda si.

Avgjerda får utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til å reagere.

– Eg er uroa over avgjerda i den russiske høgsteretten om å oppløyse menneskerettsorganisasjonen Internasjonale Memorial, seier Huitfeldt til NTB.

– Noreg oppmodar dei russiske styresmaktene til å stoppe øydelegginga av sivilsamfunnet og etterleve dei internasjonale menneskerettsforpliktingane sine, seier ho.

– Hjelpelause

Memorial er ein av dei mest prominente menneskerettsgruppene i Russland og har mellom anna etablert eit arkiv over utreinskingane til Stalin-regimet.

Det var dissidentar som skipa organisasjonen i 1989, og blant skiparane var blant andre fredsprisvinnar Andrej Sakharov.

– Vi har openbert ingen plass i det verdsbiletet det russiske regimet held på å byggje, seier ein talsperson for organisasjonen, Aleksander Tsjerkasov, til det svenske nyheitsbyrået TT dagen før høgsteretten kunngjorde avgjerda si.

Memorial hjelper også offer for terrorisme og tortur med å ta saka si vidare til EU-domstolen når det ikkje lenger er mogleg å vinne fram i russiske domstolar.

– Vi er nesten hjelpelause her i Russland, seier Tsjerkasov.

– Men når Den europeiske menneskerettsdomstolen slår fast at staten er skuldig i at nokons slektningar døyr, kjenner ein at det er mogleg å oppnå rettferd med fredelege metodar, seier han.

Massiv kritikk

Rettsprosessen mot Memorial har utløyst massiv kritikk mot dei russiske styresmaktene, og organisasjonen meiner dei blir forfølgde i eit statleg angrep mot uavhengige medium og menneskerettsgrupper.

Påtalemakta seier at gruppa bryt lovene om «utanlandske agentar», sidan ho ikkje merkar alle innlegg, mellom anna i sosiale medium, slik den kontroversielle lova krev.

Grupper som får økonomisk støtte frå utlandet, er tvinga til å merke alle innlegg med opplysning om at dei er utanlandske agentar.

Advokatane og skiparane til Memorial avviser at organisasjonen har gjort seg skuldig i alvorlege brot på lovene. Dei seier materialet har vorte merka tilstrekkeleg, og at berre nokre få dokument har mangla merkinga.

Rettsmøtet tysdag dreidde seg om ein av to saker som har vore reiste mot gruppa. Saka blir behandla av høgsteretten sidan Memorial International er registrert som ein internasjonal organisasjon. Det er ikkje mogleg å anke avgjerda.

Representantar for Memorial har sagt at dei vil ta saka si vidare til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), skriv TT.

Ny runde onsdag

Påtalemakta ønskjer også å stengje Memorials menneskerettssenter. Denne saka kjem opp for ein domstol i Moskva onsdag. Organisasjonen er skulda for å støtte terrorisme og ekstremisme i tillegg til å bryte lovverket om utanlandske agentar.

Måndag vedtok ein domstol i Petrozavodsk å skjerpe straffa til leiaren av Memorial i Karelia, Jurij Dmitirev, til 15 års fengsel. Historikaren har dokumentert Stalins overgrep og vann tidlegare i år Sakharovs fredspris.

Støttespelarane hans seier at han blir straffa for arbeidet sitt med å lokalisere massegraver med folk som vart drepne under Stalin-regimet.

Dmitirev er dømd for seksuelle overgrep, men støttespelarane hans meiner skuldingane er fabrikkerte.

– Over for demokratiet

Memorial er ein laust strukturert organisasjon, medan Memorial International tek vare på arkiva over overgrep og koordinerer arbeidet for nettverket.

Organisasjonen har kjempa for menneskerettar i Russland og støtta både politiske fangar, migrantar og marginaliserte grupper. Memorial har avslørt overgrep i Nord-Kaukasus og Tsjetsjenia.

Kritikarar av prosessen mot Memorial seier at stenginga av menneskerettsgruppa markerer slutten på demokratiseringa av Russland etter at Sovjetunionen braut saman for 30 år sidan.

Etterlyser takksemd

Gruppa sjølv har ikkje hatt særleg håp om å vinne fram i retten. President Vladimir Putin sa tidlegare i desember at Memorial hadde støtta terroristar og ekstreme organisasjonar.

Tjerkasov meiner på si side at den russiske staten og rettsvesenet burde takke Memorial for det arbeidet organisasjonen gjer.

– Det skal staten vere takksam for. Påtalemakta bør takke oss for kvart enkelt tilfelle som vi dokumenterer når det gjeld politiske fangar, fordi vi gjer den jobben styresmaktene burde gjort. Men i staden vil dei stengje oss, seier han.

