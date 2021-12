Franske styresmakter stengjer moské

utenriks

Moskeen i Beauvais, som ligg omtrent 100 kilometer nord for Paris, vil vere stengd i seks månader.

Stenginga skjer to veker etter at innanriksminister Gérald Darmanin sa at han hadde sett i verk prosedyren for å stengje moskeen fordi imamen skal ha komme med hatefulle utsegner retta mot kristne, homofile og jødar.

Ifølgje lokalavisa Courrier Picard har imamen nyleg konvertert. Ein advokat som representerer organisasjonen som driv moskeen, seier dei omstridde utsegnene er tekne ut av samanhengen. Dei seier imamen er løyst frå oppgåvene sine.

(©NPK)