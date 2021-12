FN får fly til Sana igjen

utenriks

Flygingane til Sana har i stor grad vorte stoppa av den saudiarabiske blokaden, som har vore på plass sidan august 2016, men det har vore unntak for ein del flygingar med nødhjelp til befolkninga. Det har vore ei viktig livslinje for det krigsherja landet, som står midt i ei djup humanitær krise.

Houthi-opprørarane seier at FN-flygingane vart stansa på grunn av luftangrep leidde av Saudi-Arabia førre veke, medan den Saudi-Arabia-leidde koalisjonen seier at flyplassen allereie var stengd to dagar tidlegare og legg skulda på houthiane.

Jemen er rasert av krigen som har herja mellom dei lokale houthi-opprørarane og den Saudi-Arabia-støtta regjeringa sidan 2014.

Kampane har kravd titusenvis av menneskeliv, drive millionar på flukt og ført til at 80 prosent av befolkninga er avhengig av hjelp utanfrå. Millionar av sivile er trua av svolt.

(©NPK)