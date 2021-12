Cubansk flyktningfamilie fekk kjendisstatus i serbisk landsby

utenriks

Det er fem år sidan den vesle familien på mor, far og dotter forlét den karibiske øya til fordel for Serbia, eit av svært få land i Europa der dei ikkje trong visum for å komme inn.

– Vi visste ingenting om Serbia. Vi var i tvil og var redde òg, men det har gått mykje betre enn vi frykta, seier Gonzales til nyheitsbyrået AP.

Flyktningar

Familien bur i Lajkovac, ei bygd omtrent åtte mil sørvest for hovudstaden Beograd. Serbia slit framleis med etterverknadene av krig og sanksjonar på 1990-talet og er langt frå det forjetta landet for menneske som prøver å skape seg eit nytt liv etter å ha flykta frå vald, undertrykking og fattigdom.

Over ein million flyktningar og migrantar har komme til Serbia sidan den store flyktningbølgja i 2015, men dei aller fleste var på veg vidare til dei rikare europeiske landa i nord og vest.

Berre 3.700 menneske har formelt søkt om asyl i landet sidan 2008, ifølgje Mirjana Milenkovski, som jobbar for FNs høgkommissær for flyktningar UNHCR i Serbia. Berre 212 har fått innvilga søknadene.

Blant dei er det sju cubanarar, inkludert Gonzales, mannen hennar Yordelis Pimienta og den elleve år gamle dotter deira, Islena Danay Pimienta.

– Dei er eit veldig godt døme på integrering. Dette er ein av dei største suksesshistoriene våre, seier Milenkovski.

Moglegheiter

Medan mange serbarar har reist frå landet for å søkje lykka i rikare land, er familien i Lajkovac fornøgd med det nye livet sitt, seier Gonzales. Ho fortel at familien drog frå Cuba både på grunn av politiske problem og på grunn av mangel på moglegheiter.

Cuba kan kanskje sjå ut som eit tropisk paradis for utanforståande, men livet der er hardt, og systemet er til hinder for folk, ifølgje Gonzales.

Då dei kom til Serbia, budde familien på eit asylmottak fram til dei fekk flyktningstatus i 2019. UNHCR og styresmaktene i Serbia hjelpte dei med å flytte til Lajkovac og med å finne seg arbeid der.

Gonzales jobbar i ein slaktarbutikk nær leilegheita til familien, medan mannen hennar jobbar med anleggsarbeid. Gonzales ser ikkje eingong ut til å sakne det karibiske vêret på ein kjølig haustdag seint i november.

– Det eg liker mest med dette landet, er at du får oppleve alle årstidene, vår, sommar, haust og vinter, seier ho.

Nysgjerrigheit

Den cubanske familien var først uroleg for om dei ville bli aksepterte i nærsamfunnet, men dei har verken vorte møtte med avvising eller rasisme, seier Gonzales.

– Folk stirer jo litt, men det verkar som det er mest fordi dei er nysgjerrige.

Trass i lange arbeidsdagar har dei bygd seg ein vennekrins. Gonzales har byrja å studere rekneskap og tek språkkurs i serbisk.

– Vi har vennene våre, og vi set pris på selskapet vi har i kvarandre. Vi kjem overeins med alle. Alle veit at vi er «dei cubanske,» seier ho.

Blant dei lokale er det fleire som har kommentert det tradisjonelt gode forholdet mellom dei to landa, som stammar frå tida då Serbia var ein del av det kommuniststyrte Jugoslavia.

Folk i Lajkovac er ikkje vande med nykommarar, og dei er aller mest forundra over at nokon faktisk vil reise frå Cuba til fordel for den triste, vesle bygda. Fleire har komme innom slaktarbutikken berre for å sjå Gonzales, eller Belka som ho blir kalla.

– Dei vil vite om vêret på Cuba er fint, og om ho vil ta dei med dit, seier sjefen til Gonzales, Dragana Isailovic.

