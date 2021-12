330 skyteepisodar, 46 drap – eit heilt vanleg år i Sverige

utenriks

Same kor dyster statistikken ser ut for året som snart er over, er det altså eit ganske typisk år når det gjeld våpenproblematikken i Sverige.

Tala for 2021 er svært nær det eksakte gjennomsnittet for talet på skytingar og talet på drepne dei siste fire åra: 325 og 44,25.

– At det er så jamt, er oppsiktsvekkjande, men omfanget er altså typisk for denne typen brotsverk på nasjonalt nivå dei siste fem åra, seier kriminolog Sven Granath ved stockholmspolitiet.

Granath stadfestar at valden på sett og vis har vorte føreseieleg – på nasjonalt nivå.

– Statistikken for heile landet under eitt er ganske lik. Det er meir uføreseieleg på lokalt nivå. Der kan det svinge veldig, seier han.

– Men det er verkeleg merkeleg at drapstala totalt held seg så stabile år etter år, medgir han.

Same periodar

Sjølv årssyklusen følgjer stort sett same mønsteret. Dei fleste hendingane skjer frå sommaren til rundt oktober. Dei fleste skyteepisodane skjedde i august, då det vart registrert 43 hendingar. Oktober følgde etter med 40 hendingar.

Årsaka til skyteepisodane er òg meir eller mindre den same.

– Det er framfor alt oppgjer i kriminelle miljø, der unge menn prøver å skape seg ein kriminell løpebane, seier Granath.

Stockholm overrepresentert

Stockholm er no overrepresentert når det gjeld våpenvald. Halvparten av alle våpendrapa hittil i år har funne stad i stockholmsregionen. Men Granath seier dette først og fremst kjem av at utviklinga har komme seinare til Stockholm enn til Malmö og Göteborg.

– Først var det Malmö, så Göteborg og no Stockholm. Men valdsutviklinga i Stockholm kjem nok også av at det er den største regionen. Det tek dermed lengre tid før arbeidet til politiet får effekt – det går tregare, seier Granath.

Han ser tendensar til at våpenvalden kan auke i andre regionar òg.

– Utviklinga spreier seg over heile landet, men samtidig kan ho minke i område som har hatt mykje våpenvald ein periode, seier Granath.

Same neste år?

Han er ikkje veldig optimistisk med tanke på utviklinga for neste år og fryktar at ein vil få omtrent det same talet på skyteepisodar, drepne og skadde.

– Eg trur nok vi vil få omtrent den same situasjonen, men med lokale variasjonar. Det kan vere at utviklinga blir bremsa i Stockholm, men at ein får auke andre stader.

