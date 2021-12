Russland nektar for å halde tilbake gass

utenriks

Polen skulda førre veke Russland for å ha stansa leveransen av gass via Yamal-Europa-røyrleidninga. Gazprom vart skulda for manipulering.

Offentleg tilgjengelege data viser at gassleidninga sist veke sende gass i motsett retning, frå Tyskland til Polen. Det skjedde samtidig som gassprisen i Europa steig ytterlegare.

Russlands president Vladimir Putin avviste fredag at det var eit politisk grep, og sa det var polakkane si eiga avgjerd. Gazprom avviser òg skuldingane.

– Alle skuldingar mot Russland og Gazprom om at vi ikkje leverer gass til den europeiske marknaden er absolutt grunnlause, uakseptable og falske, seier talsmannen for selskapet Sergej Kuprijanov.

Han seier at land som Tyskland og Frankrike ikkje har bestilt meir enn dei har fått og seier avgjerda om å sende gass i motsett retning ikkje er rasjonell no som vinteren er her.

– Eg vil ikkje ein gong gå inn på prisnivået for slike leveransar i motsett retning. Prisane for det er betydeleg høgare enn for det Gazprom leverer, seier han.

