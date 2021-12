Israelarar skal forske på fjerde vaksinedose

utenriks

Rundt 150 tilsette på Shiba sjukehus utanfor Tel Aviv skal få ein fjerde dose. Alle desse fekk den tredje dosen sin før 20. august.

Israel kunngjorde førre veke at alle over 60 år skulle få ein fjerde dose av vaksinen, sidan omikronvarianten av viruset herjar i Europa. Ekspertpanelet til regjeringa har òg tilrådd at alle helsearbeidarar bør få eit fjerde stikk.

Berre 60 prosent av befolkninga i Israel er fullvaksinerte. Det vil seie at dei har fått tre vaksinedosar, eller at det framleis er seks månader eller mindre sidan dei fekk den andre dosen. 31 prosent er ikkje vaksinerte i det heile, ifølgje helsedepartementet.

(©NPK)