Oppløftande omikron-studiar

utenriks

Det sørafrikanske Folkehelseinstituttet (NICD) la onsdag fram statistikk som tyder på at risikoen for sjukehusinnlegging er 80 prosent mindre ved omikronsmitte enn med deltavarianten av koronaviruset.

Risikoen for alvorleg sjukdom ved omikronsmitte er 70 prosent lågare enn ved delta-smitte, viser studien, som ikkje er fagfellevurdert, men som byggjer på statistikk over påvist koronasmitte og sjukehusinnleggingar i november i Sør-Afrika, landet der omikronvarianten først vart påvist.

– Desse svært oppmuntrande dataa tyder sterkt på at omikron-bølgen blir mindre alvorleg, seier Cheryl Cohen i det sørafrikanske Folkehelseinstituttet (NICD).

Toppen nådd?

Meir eksponert

Dei sørafrikanske forskarane understrekar at resultata som viser langt færre sjukehusinnleggingar blant omikron-smitta, ikkje utan vidare kan overførast til andre land.

Dei viser til at vaksinasjonsgraden er låg i Sør-Afrika og innbyggjarane der over tid truleg har vore meir eksponert for koronaviruset enn tilfellet er i mange andre land.

Mange sørafrikanarar kan derfor ha utvikla naturleg immunitet, som bidreg til å dempe alvoret av omikronsmitte, blir det påpeika.

Skotsk studie

Ein analyse av statistikk over påvist smitte og sjukehusinnleggingar i England og Skottland, ser likevel ut til å underbyggje funna i Sør-Afrika.

Analysen er utført av forskarar ved Universitetet i Edinburgh og byggjer på opplysningar om alder, kjønn, underliggjande helseproblem, vaksinestatus og koronasmitte blant nærare 98 prosent av Skottlands befolkning, skriv Washington Post.

Heller ikkje denne studien er enno fagfellevurdert, men han tyder på at risikoen for sjukehusinnlegging er nærare 60 prosent lågare for dei som blir smitta med omikronvarianten av viruset, enn for dei som blir smitta av deltavarianten.

– Dette må kallast ei god nyheit, seier Jim McMenamin, som leier innsatsen mot covid-19 i Skottland og er medforfattar av studien.

Påfyllingsdosar

Ifølgje dei skotske forskarane har nyleg vaksinerte eit visst vern mot omikronsmitte, men mindre vern mot denne varianten enn mot delta.

Blant dei som har fått ein tredje påfyllingsdose med mRNA-vaksine blir risikoen for å få såkalla symptomatisk omikron-infeksjon redusert med 57 prosent, viser studien.

Risikoen for å få symptomatisk delta-infeksjonen blir til samanlikning redusert med over 80 prosent for dei som har fått ein påfyllingsdose.

