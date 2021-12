Ny koronatopp i Australias mest folkerike delstat

utenriks

Dagen før vart det registrert 3.763 nye smittetilfelle. Talet på sjukehusinnleggingar med covid-19 i delstaten har i same periode auka frå 302 til 347, medan éin pasient har døydd.

Dei fleste som er innlagde på sjukehus, er uvaksinerte. Vaksineraten er høg i delstaten; 93,5 prosent av dei over 16 år har fått to dosar.

Etter fleire månader med nedstenging og sidan ei trinnvis gjenopning for dei vaksinerte, vart dei fleste smitteverntiltaka i New South Wales fjerna for alle 15. desember.

Fleire ber no regjeringa om å gjeninnføre nokre tiltak for å handtere smitteauken, samtidig som omikronvarianten spreier seg verda rundt.

Det er registrert over 260.000 smittetilfelle og meir enn 2.100 dødsfall som følgje av covid-19 i landet sidan pandemien braut ut.

(©NPK)