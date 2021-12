Mora letta over arrestasjon etter at dottera vart drepen i Laos

utenriks

Nerids mor Ellen Høiness er letta over at politiet endeleg har arrestert han som var kjærasten til dottera då drapet skal ha skjedd, i januar 2020. Torsdag morgon sende politiet i Tønsberg ut ei kortfatta melding om at ein mann var arrestert i Laos i saka som har vore under etterforskinga sidan den norske kvinna hadde vorte funnen død.

– Kjærasten hennar vart den gong mistenkt for drapet og er den same personen som no er arrestert, skriv Sør-aust politidistrikt i pressemeldinga.

– Dei relevante styresmaktene i Laos handterer den vidare rettsprosessen i samsvar med Laos' lovverk. Pårørande i Noreg er orientert, skriv politidistriktet vidare.

– Enorm lette

– I dag er akkurat to år sidan eg siste gong snakka med Nerid på telefon. Å vite at nokon er arresterte, er ein enorm lette, seier Ellen Høiness til NTB.

Den japanske kjærasten til kvinna Ogu Hiroyuki har vore sikta for overlagt drap og har vore internasjonalt etterlyst via Interpol. Torsdag fekk norsk politi vite at han har sete i varetekt i Laos sidan 20. november.

Kjærastparet skal ifølgje etterforskinga til politiet ha reist over grensa frå Thailand til Laos på nyåret 2020, og etter det har heller ikkje politiet funne spor av kvinna. Vitne skal ha forklart at den japanske kjærasten sjekka ut av pensjonatet dei begge budde på, etter at han skal ha vorte filma berande på ein livlaus person og køyrt av gårde på motorsykkel. Tre dagar seinare vart Høiness funne drept i ein sekk inne i jungelen. På bakken skal det ha lege spadar og utstyr.

Obduksjonen fastslo at ho døydde 9. januar 2020.

Mareritt

– Dei to åra har vore eit samanhengande mareritt. No er del ein over. Det kjem ei rettssak, og nokre frå familien vil nok vere til stades der, men det blir nok ikkje meg. Det trur eg ikkje eg greier, seier Høiness.

Dottera hadde vore i Thailand om sommaren 2019 og gått på yogaskule. Då hausten kom, reiste ho tilbake for å jobbe som hjelpelærar på den same skulen, og det var då ho vart kjend med den japanske mannen, fortel mora.

Etterforskinga, og funn i sosiale medium, tydde på at Nerid Høiness vart dominert av den nye kjærasten. I løpet av hausten hadde ho òg fått behandling på sjukehus for skadar som ho hadde vorte påført.

Melde henne sakna

Etter at dottera vart saman med den nye kjærasten, vart det mindre kontakt med mora. Då dottera ikkje reiste heim som planlagt i midten av desember, melde Ellen Høiness henne sakna. Etter telefonsamtalen 23. desember 2019 snakka dei to derimot aldri saman igjen.

– No er vi eitt steg nærare. Eg håpar rettssaka vil fleire svar. Eg får ikkje Nerid tilbake av ho. Sorga og sakna kan ingen gjere noko med – eg hadde berre eitt barn, seier Ellen Høiness.