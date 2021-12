Mann arrestert for drap på norsk kvinne i Laos

utenriks

– Dei relevante styresmaktene i Laos handterer den vidare rettsprosessen i samsvar med lovverket i Laos. Kvinna var 30 år då ho vart sakna i Laos i desember 2019. Ho vart funnen drepen i februar 2020. Kjærasten hennar vart den gong mistenkt for drapet og er den same personen som no er arrestert, opplyser politiet i Sørøst i ei pressemelding.