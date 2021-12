Kongressen krev svar etter Astroworld-tragedien

utenriks

Tilsynskomiteen i Representanthuset ber arrangøren Live Nation svare på spørsmål om tryggleik, publikumshandtering og planlegging for større ulykker og uhell, og dessutan kva steg selskapet vil ta for å forhindre skadar eller dødsfall på framtidige arrangement.

– Nylege rapportar har ført til bekymring for at selskapet deira ikkje innførte tilstrekkelege tiltak for å vareta tryggleiken til dei 50.000 som deltok på Astroworld-festivalen, heiter det i eit brev frå komiteen.

Komiteen vil ha dokumentasjon rundt spørsmåla innan 7. januar og ber om at selskapet brifar medlemmene i komiteen innan 12. januar. Ein slik brif vil vere bak lukka dører.

Ti menneske på mellom 9 og 27 år mista livet då panikken braut ut i folkemengda under ein konsert med festivalgrunnleggjar og rappar Travis Scott.

300 publikummarar til vart skadde, og i ettertid har det vorte laga til ei rekkje søksmål mot Scott og dei andre arrangørane.

(©NPK)